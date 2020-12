Nye restriksjoner i Sydney etter nytt utbrudd

Til sammen er det nå registrert 68 smittetilfeller i forstedene langs kystsripen nord for byen, der de lokale myndighetene lørdag innførte en fire dager lang nedstengning.

Delstatsminister i New South Wales, Gladys Berejiklian, innførte søndag nye tiltak i hele Sydney, blant annet begrensninger av større forsamlinger og forbud mot sang på store idrettsbegivenheter.

Tiltakene skal evalueres onsdag for å se om de kan lettes på foran julehelgen. Resten av Australia reagerte på det nye smtteutbruddet ved å innføre tiltak mot tilreisende fra New South Wales.

Western Australia stengte grensa for alle fra Sydney og New South Wales, mens Queensland innførte et passystem og Victoria og South Australia innførte krav om 14 dagers hotellkarantene.

Utbruddet fører også til at havseilasen fra Sydney til Hobart på Tasmania blir avlyst for første gang på 76 år. Dette utbruddet kom som en bombe i Australia siden viruset tilsynelatende var nedkjempet i landet ved hjelp av strenge tiltak.

Til sammen er det registrert 28.100 tilfeller av koronasmitte i Australia, og 908 dødsfall.