Tusener av biler fast i snøen i flere dager i Japan

Enkelte steder er det falt godt over to meter snø. Soldater er sendt for å levere mat, bensin, tepper og bærbre toaletter til bilister som er strandet på motorveien nord for byen, melder BBC og andre medier.

Minst tre personer er fraktet ut og lagt inn på sykehus på grunn av nedkjøling.

Arbeidet med å hente ut bilene fortsetter, Men fredag var det fortsatt et tusentall biler igjen i snøfonnene. Myndighetene håper strekningen kan gjenåpnes lørdag.