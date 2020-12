Løslatelse av fanger i forbindelse med julehøytiden og andre helligdager er en årlig foreteelse i Nicaragua.

Minst tre av de løslatte er politiske fanger, ifølge lokale medier og menneskerettighetsaktivister.

Rundt 800 mennesker er blitt arrestert for å ha deltatt i protester mot regjeringen til Daniel Ortega siden de begynte for to år siden, og minst 100 sitter fortsatt fengslet, ifølge opposisjonen.