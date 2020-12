Kongressen forlenger finansiering av staten

Finansieringen under det nåværende budsjettet utløper ved midnatt natt til lørdag, men med en kort utsettelse til søndag kunne Kongressen unngå en delvis nedstengning av statlig virksomhet.

Det ville ha ødelagt for de møysommelige forhandlingene som har pågått lenge om en enorm krisepakke på nesten 1.000 milliarder kroner for å avhjelpe virkningene av koronapandemien.

Representantenes hus vedtok utsettelsen med 320 mot 60 stemmer, etterfulgt av et enstemmig Senat kort etter. Den ble så sendt til president Donald Trump for godkjenning.

Kongresslederne håper at en krisepakke kan vedtas søndag.

Langdryge forhandlinger

Det siste hinderet i forhandlingene er demokratenes avvisning av et republikansk forslag om frata sentralbanken adgang til å låne ut opp til 400 milliarder kroner til små og mellomstore bedrifter.

De langvarige forhandlingene skjer mens koronapandemien har eksplodert den siste tiden, med over 3.000 døde per dag og et helsevesen snart på knærne.

Selv om vaksiner nå er på vei, vil folk flest ikke få tilgang til dem på flere måneder, og dermed vil pandemien bare fortsette å spre seg. Samtidig øker arbeidsløsheten igjen på grunn av nye nedstengninger.

Milliardpakke

Avtalen det forhandles om, vil gi næringslivet krisehjelp til en verdi av 300 milliarder dollar og arbeidsløse en ukentlig utbetaling på 300 dollar.

Den innebærer også at det skal sendes sjekker på 600 dollar i direkte utbetaling til alle amerikanerne, i tillegg til penger til distribusjon av vaksiner, penger til skoler, postvesenet og støtte til matkuponger.

25 milliarder dollar skal også gå til å hjelpe folk med husleien, og 45 milliarder går til flyselskaper og trafikksystemer.

Første siden i vår

Krisepakken blir den første store pakken fra Kongressens side siden den enorme CARES-pakken på 1.800 milliarder dollar ble vedtatt enstemmig i mars, da pandemien startet.

Den pakken innebar 600 dollar ekstra til arbeidsløse i uka og en direkte utbetaling på 1.200 dollar til alle. Den hadde dessuten en klausul som forbød at folk kunne kastes ut av boligene sine om de ikke klarte å betale husleien.

Men pakken utløp i sommer, og siden har det ikke vært mulig å vedta en ny. Trass i at Trump var delvis innstilt på en ny pakke, holdt republikanerne i Kongressen i det lengste igjen på grunn av skepsis til nye dyre programmer. De ville bare gå med på rundt 700 milliarder.

Demokratene på sin side krevde en pakke på minst 2.000 milliarder dollar, som måtte inneholde støtteprogrammer for delstater og lokale myndigheter.

Måtte gi etter

Men det har de ikke fått igjennom. De måtte godta å halvere sitt tilbud, mens Republikanerne kom dem i møte og økte tilbudet til 1.000 milliarder.

Påtroppende president Joe Biden har presset demokratene i Kongressen til å godta en mindre pakke enn de først krevde, fordi han frykter en økonomi på kollapsens rand den dagen han skal innsettes.

De fleste økonomer er sterke tilhengere av nye økonomiske støttepakker for å holde næringslivet og folk flest flytende gjennom en forventet hard vinter. Mange frykter nedgang i BNP om ikke økonomien får støtte.