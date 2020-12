Storbritannias regjering drøfter ny virusvariant

PÅ møtet vurderes nye restriksjoner for å demme opp for virusvarianten, skriver avisa The Telegraph ifølge Reuters.

Avisa skriver at ytterligere restriksjoner kan bli kunngjort allerede lørdag, blant annet et forbud mot reiser mellom det sørøstlige England, inkludert London, og resten av landet.

Myndighetene sier at en ny økning i smittetilfeller kan skyldes den nye koronavarianten, som hittil er funnet hos 1.108 personer, hovedsakelig i det sørøstlige England.