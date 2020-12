Skoler i Nigeria stenger for å forhindre flere bortføringer

Torsdag ble det kjent at skoleguttene som ble bortført i forrige uke, har kommet til rette igjen.

– Det er en enorm lettelse for hele landet, skrev president Muhammadu Buhari på Twitter om at guttene er satt fri.

Buhari understreker at regjeringen er svært klar over ansvaret den har for å sørge for at innbyggernes liv og eiendom er i sikkerhet.

– Vi har en stor jobb å gjøre. Særlig nå som vi har gjenåpnet grensene, sa Buhari.

Han bemerker at den nordvestlige regionen er et problem som myndighetene er fast bestemt på å håndtere.

Vil styrke sikkerhet

Guttene ble bortført da en gruppe væpnede menn stormet skolen i landsbyen Kankara i delstaten Katsina fredag forrige uke. Den ytterliggående islamistgruppen Boko Haram har sagt at de sto bak.

Nå har delstaten Katsina stengt alle internatskoler for å forhindre nye bortføringer. De nærliggende delstatene Zamfara, Jigiwa og Kano har også stengt skoler for å sikre seg mot eventuelle angrep.

Myndighetene vil også samarbeide med politiet for å trappe opp sikkerheten ved skolen i Kankara når den åpner igjen. Bare én politimann skal ha vært til stede ved skolen da den ble angrepet.

– Det er for å sikre at vi ikke opplever det vi har opplevd de siste seks dagene, sier guvernør Aminu Bello Masari.

Guttene fikk reise hjem

Det var i begynnelsen noe uklart om alle de 344 guttene var satt fri, men fredag bekreftet en talsperson for guvernøren at alle var gjort rede for.

De kidnappede guttene fikk fredag endelig vende hjem til landsbyen. Bilder frigitt av lokale myndigheter viste smilende gutter som sitter på lastebiler mens de transporteres hjem.

– Jeg kunne ikke tro det da naboen kom og bekreftet at det var sant, sier Hafsat Funtua, mor til en 16 år gammel gutt som ble var bortført, på telefon til Reuters.

Demonstrerte for bedre sikkerhet

Mye er fortsatt uklart om hva som skjedde i forbindelse med bortføringen. Opplysninger fra nigerianske myndigheter og medier er ofte basert på usikre kilder. Feilaktig informasjon spres regelmessig, også fra offisielt hold.

Vitner har fortalt at gjerningsmennene, som er beskrevet som «banditter», ankom skolen på motorsykler. Det skal ha vært flere unge tenåringer i gruppen, noen av dem kan ha vært yngre enn skoleelevene som ble kidnappet.

Hendelsen har ført til fornyet sinne og frustrasjon over sikkerhetssituasjonen i Nigeria. Emneknaggen #BringBackOurBoys ble mye brukt på sosiale medier, noe som også en henvisning til 2014 da 270 skolejenter ble bortført av Boko Haram i Chibok.

Det ble holdt flere demonstrasjoner i Katsina før nyheten om frigivelsen kom.

– Vi er her for å vise den føderale regjeringen at det de gjør, ikke er tilstrekkelig, sa Jamilu Aliyu, en av demonstrantene.