Coronasmittede Macron har flere symptomer og er i isolasjon i Versailles

Macrons symptomer er feber, hoste og slapphet, får nyhetsbyrået AP opplyst. Detaljer rundt behandlingen av presidenten er ikke kjent.

Selv om Macron regelmessig bruker maske og holder avstand, avholdt og deltok han i flere gruppemåltider i dagene i forkant av at han fikk påvist smitte torsdag.

Det setter et dårlig eksempel til etterfølgelse for andre franskmenn som er anbefalt å holde seg til seks personer, mener kritikere.

Franske eksperter ber familier og folk som nå reiser hjem til jul, om å være forsiktige etter smitteøkning, spesielt rundt middagsbordet.

Advarer mot felles måltider



Pasteur-instituttet, som er en fransk stiftelse som driver med forskning, offentliggjorde en studie fredag som viser at måltider hjemme og i offentligheten er en stor smittekilde.

Epidemiolog Arnaud Fontanet ved instituttet sier at man kan ses i julen, men at man ved måltider bør unngå å være for mange personer ved bordet samtidig.

Smittesporere har jobbet hardt for å komme i kontakt med alle som Macron har vært i nærheten av de siste dagene. Torsdag ble det antatt at Macron ble smittet mandag eller tirsdag denne uken.

Men Frankrikes helseminister har antydet at han kanskje ble smittet allerede forrige uke da Macron var på EU-toppmøtet i Brussel. Macron har hatt en rekke møter i Paris denne uken også.