Medier: Sveriges havarikommisjon ber om at gravfreden for Estonia heves

SR Ekot meldte torsdag at havarikommisjonen fredag vil be om at gravfreden for det forliste skipet heves, slik at det kan undersøkes på nytt.

Fredag kaller den svenske regjeringen inn til pressekonferanse med innenriksminister Mikael Damberg og direktøren i havarikommisjonen klokken 14.15.

852 mennesker omkom da ferja Estonia forliste i Østersjøen i 1994.

Årsaken til forliset er fortsatt bestridt. Havarikommisjonene i Estland, Finland og Sverige jobber nå med ny informasjon om ulykken.