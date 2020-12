Satellittbilder viser at Iran har startet byggearbeider ved atomanlegg

Byggearbeidene startet sent i september. Satellittbilder AP har fått tak i viser at det bygges nordvest i anlegget, som ligger like ved den hellige sjiamuslimske byen Qom.

Iran har ikke offentlig bekreftet at det bygges på anlegget, som ble oppdaget av vestlige land i 2009.

Det er ikke klart hva som bygges, eller hvorfor, men arbeidet vi trolig utløse bekymring i Trump-administrasjonens siste dager skriver AP.

– Alle forandringer i dette anlegget følges nøye med på som tegn på hvor Irans atomprogram er på vei, sier Jeffrey Lewis, leder for det østasiatiske ikkespredningsprogrammet ved James Martin-sentret for ikkespredningsstudier i USA.