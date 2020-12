«Star Wars»-skuespiller Jeremy Bulloch er død

Den engelske skuespilleren døde på sykehus torsdag av «helsekomplikasjoner knyttet til hans mange år med Parkinsons sykdom», opplyser hans agent. Det melder BBC og The Guardian.

Dusørjegeren Boba Fett ble en favoritt blant stjernekrigsfansen takket være en kort opptreden i «Empire Strikes Back» i 1980 og «Return of the Jedi» i 1983 – og skal ha ytret seg i totalt fire setninger og et skrik i løpet av disse to filmene.

Det var Jeremy Bulloch som skjulte seg bak Fetts hjelm i disse tidlige opptredenene, mens skuespilleren Jason Wingreen hadde stemmen.

Bulloch medvirket også til TV-serien «Doctor Who» og hadde en mindre roller i James Bond-filmen «Octopussy» fra 1983. Han hadde i tillegg en opptreden i «Star Wars Episode III: Sithene tar hevn» fra 2005, men da i rollen som kaptein Jeremoch Colton.

Mark Hamill, som spilte Luke Skywalker i den originale Star Wars-trilogien husker Bulloch som en «ekte engelsk gentleman».

– En flott skuespiller, fornøyelig å være sammen med og så snill mot alle som var heldige nok til å møte eller jobbe med ham, skriver Hamill på Twitter.