Dermed ligger det an til at vaksinen kan bli godkjent av Food and Drug Administration i løpet av kort tid.

I så fall blir Modernas vaksine den andre vaksinen som godkjennes for bruk i et vestlig land.

Tidligere har vaksinen til Pfizer og Biontech fått nødgodkjenning i Storbritannia og USA. Det ventes at denne vaksinen kan bli godkjent også i EU og Norge i neste uke.