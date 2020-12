Biden vil utnevne Deb Haaland til innenriksminister

Haaland blir i så fall den første fra USAs urfolk som blir leder for det mektige departementet som har hatt overoppsyn over USAs urfolksstammer og territoriene deres i flere generasjoner.

60 år gamle Haaland er medlem av Laguna Pueblo-stammen, og som hun liker å påpeke, 35.-generasjons innbygger i New Mexico. Hennes far var norskamerikansk militærveteran.

Urfolket i USA har presset på for at Biden skulle utnevne henne, selv om det betyr et risikabelt nyvalg om plassen hennes i Representantenes hus, som hun ble valgt til i 2018.

Innenriksdepartementet i USA forvalter USAs landområder, blant annet stammeterritorier og nasjonalparker.

Haaland inngår i Bidens plan om å lage en fargerik regjering der minoriteter, begge kjønn og forskjellige legninger er godt representert.

Torsdag ble det også kjent at han vurderer å utnevne Michael Regan til sjef for USAs miljødirektorat EPA. Regan, som er svart, jobber i miljøadministrasjonen i North Carolina og var i et tiår ansatt i EPA.

Biden har fra før valgt homofile Pete Buttigieg til samferdselsminister og den svarte eksgeneralen Lloyd Austin til forsvarsminister, og han vurderer å be guvernør Jenny Granholm bli energiminister.