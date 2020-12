Det var 4. juli at en bygning i den australske byen Melbourne ble stengt for befolkningen. Ingen fikk forlate den, og ingen fikk komme inn. I bygningen befant det seg 3.000 beboere, hvor samtlige ble plassert i karantene på øyeblikkelig varsel. Nå hevder en australsk ombudsmann at vedtaket er et brudd på menneskerettighetene, skriver BBC.

– En stor påkjenning

Beboerne fikk ingen varsel om smittesituasjonen som hadde oppstått i bygget, og flere fikk først vite om nedstengningen da de ble møtt av uniformert politi ved byggets inngang. Flere ble sittende i to uker uten mulighet til å handle mat eller hente ut medisiner.

– Mangelen på forvarsel medførte stor påkjenning for beboerne, sier ombudsmann Deborah Glass. Hun har bedt myndighetene komme med en offentlig beklagelse til beboerne. Minister Richard Wynne sier seg uenig i anklagelsen.

– Vi beklager ikke for å redde folks liv, sier Wynne til BBC.

(Saken fortsetter under bildet)

3.000 mennesker ble plassert i øyeblikkelig isolasjon i høyblokken i Melbourne. Bildet er tatt 10. juli. Foto: Sandra Sanders / AP/NTB

Over 20 smittetilfeller i en bygning

Nedstengningen av bygningen fant sted midt i smittebølge to i Australia. Da over 20 personer fra den samme bygningen ble bekreftet smittet så de ingen annen mulighet enn å avgrense bygget. Vedtaket ble fattet 4. juli, og neste dag var bygningen stengt.

Intetanende beboere ble møtt av uniformert politi da de forsøkte å forlate bygningen. Foto: James Ross / AP/NTB

– De fleste fant først ut av det da de intetanende skulle forlate bygget og ble møtt av politi, sier Glass.

Nedstengningen av bygget er det strengeste og mest inngripende vedtaket australske myndigheter har tatt under pandemien, skriver BBC. Samtlige av beboerne ble isolert i 5 dager, mens de som hadde vært i direkte kontakt med smittede ble isolert i 14 dager.

Avverget et større utbrudd

Ombudsmannens rapport ble tatt opp og avslått i parlamentet torsdag. Myndighetene sier seg uenige i påstanden om menneskerettighetsbrudd. De legger til at sikkerhet og folkehelse kommer før menneskers rett til fri bevegelse i møte med en pandemi. Nedstengningen av bygningen hadde ønsket effekt, og førte til at et større utbrudd ble avverget.

Bare dager før bygningen ble stengt innførte myndighetene i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, full nedstengning av samfunnet. Folk ble bedt om å holde seg hjemme og et portforbud ble innført. Tiltaket var blant verdens strengeste, og medførte at den gjennomsnittlige daglige smitteraten gikk fra 700 til 0. Det siste døgnet har delstaten registrert 12 nye smittetilfeller.