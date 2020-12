Tidligere sikkerhetssjef sier USAs valg var det sikreste noensinne

Krebs var innkalt til en høring i Senatet onsdag om valget som republikaneren Ron Johnson hadde innkalt til.

– Mens valg noen ganger kan være rotete, var dette et sikkert valg. Om det har jeg ingen tvil, sa Krebs, som fikk sparken etter at han gikk ut mot president Donald Trumps påstand om valgfusk.

Høringen finner sted mens Trump og hans allierte fortsetter sin kampanje mot valget som Joe Biden vant.

Alliert av Trump

Ron Johnson, som er leder for komiteen for innenlands sikkerhet og innkalte til høringen, er en av Trumps nære allierte når det gjelder påstandene om valgfusk.

Johnson innkalte til høringen trass i protester fra Demokratene, og det kom til heftig krangling en rekke ganger når demokratiske senatorer gikk løs på Trumps grunnløse påstander om valgfusk.

Johnson sa at det skulle være en tverrfaglig høring for å granske valget, men han fokuserte selv på påstandene som Trumps advokater har kommet med.

Ingen av de valgansvarlige i delstatene som har gått god for at valget gikk rett for seg, mange av dem republikanere, var innkalt.

– Må ta slutt

Under utspørringen ba Krebs, som demokratene hadde innkalt, republikanerne slutte å spre de falske påstander om valgfusk.

– Jeg ser at disse rapportene som strider mot fakta, fortsetter å bli spredt. Det må vi få en slutt på. Det undergraver tilliten til demokratiet, sa han.

Mens høringen fortsatt pågikk, tvitret Trump igjen sine påstander om valgfusk.

«Chris Krebs ble fullstendig hudflettet og motbevist i senatshøringen om det bedragerske valget», skrev han og gjentok påstander om at døde stemte, at valgmaskiner var programmert til å fuske og at folk uten stemmerett stemte.