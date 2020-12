Ifølge New York Times fikk sykepleieren vaksinen tirsdag. Pfizer bekrefter at de samarbeider med lokale myndigheter for å undersøke hendelsen.

I forrige uke fikk også to britiske sykehusansatte allergisk reaksjon.

De fikk begge en anafylaktisk reaksjon, som ofte innebærer blant annet pustebesvær og iblant blodtrykksfall.

De to hadde historikk med allergiske reaksjoner, og de skal begge ha blitt bedre etter behandling. Sykepleieren i Alaska har ikke slik historikk, ifølge New York Times.