McConnell advarer mot støtte til Trumps forsøk på å omstøte valget

Etter at McConnell omsider gratulerte Joe Biden med seieren, dagen etter at valgkollegiet holdt sin avstemning og seks uker etter valget, mener han nå at tiden er inne for å gå videre.

Valgkollegiet stadfestet mandag at Biden vant valget med 306 valgdelegater mot 232 for Trump.

Men fortsatt gjenstår en formalitet, nemlig at Kongressen foretar den offisielle opptelling av valgdelegatenes stemmer 6. januar.

Det blir siste mulighet for at opprørske republikanere kan stikke kjepper i hjulet for at Biden blir innsatt som president 20. januar.

Kan skade valg i Georgia

McConnell frykter mer styr om presidentvalget som kunne skade den viktige valgkampen i Georgia.

Der står to republikanske senatorer i fare for å tape gjenvalget, med det resultat at republikanerne ville tape kontrollen over Senatet og McConnell miste sin mektige posisjon som flertallsleder.

Både i offentlige uttalelser og private advarsler gjorde McConnell tirsdag det klart at Biden-epoken kommer, og at partiet må samle seg foran valget i Georgia.

Først hyllet han Trump for de fire årene han har vært president, men så gikk han raskt over til å advare sine kolleger mot å utfordre valgkollegiets resultat 6. januar.

Varsler protest

Ett medlem av Representantenes hus, Mo Brooks fra Alabama, har varslet at han vil sende inn en formell protest mot valgkollegiets opptelling. Han er en av Trumps fremste støttespillere og insisterer på at valget ble stjålet av Demokratene.

Dersom han får med seg én senator, må opptellingen avbrytes, og de to kamrene må møtes hver for seg for å drøfte protesten.

Det er ingen mulighet for at protesten blir tatt til følge, siden Demokratene har flertall Representantenes hus, og det trengs flertall i begge kamre for å godta protesten.

Tvinge fram valg

Men det ville tvinge republikanske senatorer til å ta et åpent valg mellom å støtte Trumps påstander om et ulovlig valg og komme på kant med ham ved å støtte McConnells forsøk på å bevare Senatets troverdighet og normalisere situasjonen framover når det er klart at Biden blir president.

En slik strid under det arkaiske og svært tradisjonsrike møtet i Kongressen 6. januar, ville innebære et «fryktelig» valg for republikanerne, mener McConnell.

Bakgrunnen for Brooks' mulige protest, er at et av valgkollegiets medlemmer i Georgia, Nikema Williams, ble valgt til nytt medlem av Representantenes hus 3. november.

Ingen medlemmer av kollegiet kan være kongressmedlemmer, men hun har sitt på det tørre siden hun heller ikke blir det før den nye Kongressen samles 5. januar. Det var heller ingen som protesterte da den samme situasjonen oppsto i 2012.