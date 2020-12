EU-topp: Coronavaksinen blir en julegave til alle europeere

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa tidligere onsdag at EUs 27 medlemsland har som mål å starte coronavaksinering på samme dag.

Målet med koordineringen er å vise samhold, sier von der Leyen i en uttalelse til EU-parlamentet onsdag.

Det er foreløpig ikke bekreftet hvilken dag det er. Visepresident Margaritis Schinas antyder at denne datoen kan være 26. desember.

– På to dager vil vi gjøre arbeid som vanligvis tar to måneder, sier Schinas og legger til at det gjør at EU-land vil kunne starte å vaksinere fra rundt 26. desember.

– Vaksinen blir en julegave til alle innbyggere på kontinentet vårt, sier Schinas til den italienske avisen La Repubblica.

Uttalelsene kommer i kjølvannet av økt press mot EU for å holde tritt med USA og Storbritannia, som allerede har godkjent en vaksine og begynt å vaksinere befolkningen.

Tirsdag førte press fra Tyskland til at godkjenningsdatoen i EU ble framskyndet med åtte dager til 21. desember.