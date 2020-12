Mexicos president markerer to år som omstridt statsleder

López Obrador, mest kjent ved sine initialer AMLO, kom til makten 1. desember 2018 med et omfattende reformprogram etter å ha feid til side Mexicos to tradisjonelle partier i et valgskred.

Det første året for den venstreorienterte tidligere ordføreren i Mexico by var preget av en stram økonomisk politikk og hans forsett om kamp mot korrupsjon, men også en økonomi i nedgang og den omfattende narkokriminaliteten i landet.

Så kom koronapandemien, som 67 år gamle AMLO kaller den største utfordringen han har hatt hittil.

WHO advarer

Verdens helseorganisasjon WHO advarte Mexico tidligere denne måneden etter at antall smittede og døde skjøt i været. Mexico har nå registrert over 1,1 million smittede og 106.000 dødsfall – fjerde høyest i verden bak USA, Brasil og India.

Men López Obrador, som beskyldes for å ta lett på viruset, sjelden bruker munnbind og lenge fortsatte med store folkemøter, insisterer på at han kontroll.

– Vi er ikke blitt overveldet, sa han på toårsdagen for sin regjering og pekte på at det er bygd 130 nye sykehus, at 971 sykehus er utstyrt for å behandle koronapasienter, og at det er ansatt titusener av helsearbeidere, trass i at han arvet et helsesystem i ruiner.

Støtten holder seg

Men selv om motstanderne hans krever at han går av på grunn av håndteringen av viruset, virker det som kritikken ikke har redusert støtten han har blant folk flest i synderlig grad, særlig blant millioner av fattige på landsbygda.

I november hadde han en oppslutning på 58 prosent, som er det høyeste hittil i år og omtrent det samme som før pandemien. Men likevel langt under de 80 prosent han hadde etter at han ble valgt.

Det er mange som stemte på López Obrador og beklager at de gjorde det, sier analytikeren José Antonio Crespo.

– Men det er også mange som fortsetter å tro på ham, nesten religiøst. For dem er hans ord lov, sier han videre.

Angrer på stemmen

En av de kritiske er Paola Pérez (42), som jobber i turistsektoren. Hun stemte på ham fordi hun som mange andre var grundig lei av de to tradisjonelle partiene PRI og PAN. Men nå angrer hun.

– Jeg ventet ikke at han skulle bli vår redningsmann, men jeg trodde aldri han ville ta slike beslutninger som å avbryte utbyggingen av flyplassen, sa hun. Den halvferdige byggingen ble kansellert på grunn av avsløringer av grov korrupsjon.

Trinidad Gómez, som eier en liten matbutikk, støtter fortsatt presidenten og viser til at det ble veldig vanskelig for ham å styre da koronapandemien kom.

Kritikk fra begge sider

Kritikken mot ham kommer både fra høyresiden og fra venstresiden, og mye av den går ut på at han er autoritær, egenrådig og populistisk.

Høyresiden sammenligner ham med Nicolás Maduro i Venezuela, og deler av venstresiden er skuffet over at han ikke har gjort mer mot korrupsjon og narkokriminalitet.

Etter at han ble president, avlyste han krigen mot narkokartellene som tidligere president Felipe Calderón startet, og som har kostet titusener av liv. AMLO sa hans viktigste prioritet var å redde liv.

På god fot med Trump

Det skapte mye sinne på begge sider av det politiske spekteret da han nylig presset USA til å løslate den tidligere forsvarsministeren, general Salvador Cienfuegos, som var arrestert for narkokriminalitet og hvitvasking.

I et land som har et vanskelig forhold til sin store nabo i nord, er AMLO også kritisert for sitt gode forhold til president Donald Trump.

Mange mener det var for å tekkes Trump at han tidlig i sin presidentperiode stengte grensene både i nord og sør og satte inn hæren for å stanse strømmen av migranter fra Mellom-Amerika til USA.

Dilemma

López Obradors store dilemma er at harde nedstengningstiltak for å bremse pandemien er full krise for de flere millioner mexicanerne som jobber i uformell sektor.

Økonomien falt med 17 prosent i andre kvartal 2020 etter at strenge pandemitiltak ble innført. Men den vokste igjen med 12,1 prosent i tredje kvartal da økonomien åpnet litt igjen. Spådommene går ut på en BNP-nedgang for året som helhet på 9 prosent.

López Obrador blir kritisert for ikke å ha gjort mer for å stimulere økonomien med lettelser for næringslivet, men selv sier han at hans prioritet er å hjelpe vanlige mexicanere med sosiale tiltak og lån, uten samtidig å øke landets gjeld.

Nikhil Sanghani ved Capital Economics sier at dette vil føre til at nedgangen i Mexico blir enda verre enn i Brasil, med konkurser og arbeidsløshet som resultat på lengre sikt.