Biden har valgt sin klimakoordinator

McCarthy (66) har tidligere ledet miljødirektoratet EPA og er nå aktuell som klimakoordinator i Det hvite hus, opplyser en kilde til nyhetsbyrået AP.

Valget av McCarthy er i tråd med Bidens mønster med å velge, erfarne og kjente personer fra tiden han var visepresident framfor yngre og mer progressive kandidater.

Tidligere utenriksminister John Kerry er fra før utpekt til spesialutsending for klima, noe som understreket den nye presidentens syn på viktigheten av internasjonalt diplomati, samarbeid og respekt for internasjonale avtaler.

McCarthy ledet EPA fra 2013 til 2017 under Barack Obamas andre presidentperiode og jobbet i etaten for luft og stråling (OAR) i Obamas første periode. Hun ledet arbeidet med kutte utslipp til luft og vann og Obamas plan for ren energi (Clean Power Plan). Den ble senere opphevet av Donald Trump.