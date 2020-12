Medier: Joe Biden har valgt energiminister

Det opplyser kilder til avisen Washington Post og nyhetsbyrået AP.

Jennifer Granholm (61) er for tiden professor II ved det juridiske fakultetet ved Berkeley-universitetet i California. Hun er en sterk tilhenger av nullutslippsløsninger, og hevder at USA kan seile akterut i forhold til andre land dersom det ikke utvikler alternative energiløsninger.

Valget viser at Biden vil ha et departement som spiller en aktiv rolle i å håndtere klimakrisen, skriver Washington Post, som påpeker at Granholm trolig trenger en erfaren statssekretær til å håndtere USAs atomvåpenprogram.

Arun Majumdar, forskeren og ingeniøren som leder Barack Obamas forskningsinstitutt i energidepartementet, blir vurdert til stillingen som Granholms stedfortreder.

Majumdar har jobbet tett med Bidens overgangsteam og var en av kandidatene til toppjobben i departementet.