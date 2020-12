Erdogan håper på en ny start med EU

Bakgrunnen er at EU i forrige uke utvidet sanksjonene mot Tyrkia som følge av landets olje- og gassleting i det østlige Middelhavet. Tyrkiske myndigheter mener sanksjonene er partiske og ulovlige.

– Mens Tyrkia håper på blanke ark med EU, prøver noen ustanselig å provosere fram en krise, sa Erdogan i et telefonmøte med EU-president Charles Michel tirsdag, ifølge en uttalelse fra presidentens kontor.

Erdogan ber om at forholdet mellom Tyrkia og EU reddes fra «denne onde sirkelen» og at samtaler om «felles interesser» snart kan starte igjen.

Presidenten påpeker at avtalen fra 2016 som skulle begrenset tilstrømmingen av flyktninger og migranter til Europa i bytte mot 30 milliarder kroner i støtte, kan være et utgangspunkt for et mer positivt samtaleklima.

– Vi håper at EU kan innta en mer konstruktiv holdning og bruke mer sunn fornuft overfor Tyrkia, sier Erdogan.

Mandag ble det kjent at USA innfører sanksjoner mot Tyrkia, etter at Nato-landet kjøpte det russiske luftvernsystemet S-400. Men sanksjonene var lettere enn fryktet, og verken eksisterende militære programmer, tyrkiske banker eller Erdogan og hans indre krets blir berørt.