Litauen setter opp veisperringer for å stanse julereisende

Som flere andre europeiske land har Litauen innført restriksjoner for reise innad i eget land for å hindre at coronaviruset sprer seg. Likevel frykter myndighetene at mange gir blaffen i forbudet, som gjelder til 3. januar, for å komme seg hjem til jul.

Derfor settes det opp 250 veisperringer rundt om i landet. Kun de som skal på jobb, legebesøk eller i begravelser får passere.

Det er innført streng nedstengning etter en smitteoppblomstring i høst. Alle butikker som ikke selger essensielle varer, er stengt, og befolkningen har fått beskjed om å holde seg hjemme.