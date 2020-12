FHI: Ny mutasjon av coronaviruset oppdaget i Storbritannia

Det var avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet som opplyste om det endrede viruset under regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen tirsdag.

– En ny mutasjon av viruset funnet i Storbritannia. Det kan se ut som om viruset kan være noe mer smittsomt. Det er årsaken til at Storbritannia går ut med dette såpass tidlig før mer grundige analyser er gjort som enten kan bekrefte eller avkrefte antakelsene om smittsomhet, sier Line Vold.

FHI vil følge situasjonen med virusene i Storbritannia nøye og vil holde utkikk etter lignende virusvarianter også i Norge.

– Så langt har vi ikke sett denne virusvarianten i Norge. Det er ingen indikasjon på viruset gir mer alvorlig sykdom og har ikke holdepunkter for å si at det får betydning for vaksinens beskyttende effekt, sier Vold.