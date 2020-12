Da forsker Joseph Cook først satte bena på Grønlandsisen forventet han et kritthvitt landskap. I stedet ble han møtt med det han beskriver som «et lappeteppe av farger».

– Inntil nylig trodde folk at isbreer var mer eller mindre livløse områder. Men da jeg tok en kikk under lupen avslørte det seg en frossen regnskog , sier den britiske forskeren til CNN.

Algene fungerer som et sort klesplagg for isen. Foto: Maxar Technologies/Handout/Reuters/NTB

Tatt på senga

Fargene Cook så viste seg å være små mikroorganismer som lever i de øverste lagene av isen. Som regel er biomangfold ansett som positivt, men i dette tilfellet bidrar det til at havnivået stiger fortere enn det forskere tidligere har antatt , står det i studien.

– Du kan sammenligne det med å bruke en sort t-skjorte på en solskinnsdag. Du vil bli langt varmere enn hvis du hadde kledd på deg en hvit skjorte. Det samme skjer i isen. Algene fungerer som et sort klesplagg for isbreen og bidrar til at solen varmer opp isen ytterligere, forklarer Cook.

– En ond sirkel

Grønlandsisen, som er tre ganger så stor som Texas, har potensiale til å øke det globale havnivået med syv meter.

Funnene i den ferske studien tyder på at smeltingen allerede har nådd et irreversibelt nivå, og ikke kan stanses. I enkelte områder av isen er algene ansvarlig for 26 prosent av smeltingen.

Dette er ikke første gangen alger er oppdaget i isbreer, men den globale oppvarmingen og mindre snøfall har skapt et ideelt miljø for algene å blomstre i. Spredningen av alger bidrar til mer smelting, som igjen bidrar til mer alger.

– Ond sirkel



– Det er en ond sirkel og vi står fortsatt med svært mange ubesvarte spørsmål, sier Cook.

Cooks studie er bare et av mange forskerbidrag som bygger opp under mistanken om at forskning i mange tiår har undervurdert issmeltingen.

En fersk studie gjort med bruk av satellitter viser at Grønlandsisen smelter syv ganger raskere enn det den gjorde på 1900-tallet.

Video: Ny studie om Grønlandsisen vekker oppsikt