Putin gratulerer Biden med valgseieren

Mens stats- og regjeringssjefer i en lang rekke andre land har gratulert Biden, har det virket som om Putin har avventet situasjonen.

Tirsdag gratulerer han imidlertid Biden med seieren og sier at Russland er klar for å samarbeide med ham.

Biden ble mandag formelt valgt til USAs nye president etter at 306 valgdelegater ga sin stemme til ham og visepresident Kamala Harris.

Anklaget for å ha hjulpet Trump til seieren i 2016



I den forrige valgkampen i USA i 2016 var Trump langt mer positiv til Russland enn motkandidaten Hillary Clinton. Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener Russland igangsatte en hemmelig internettoperasjon for å hjelpe Trump.

Myndighetene i Russland har tidligere uttalt at de har ventet på offisielle valgresultater fra USA før de gratulerer valgets vinner. Den russiske regjeringen har ansett det som korrekt å avvente og viste til rettsprosessene som Donald Trump har igangsatt.

– Massivt rom for mulige forfalskninger

Ella Pamfilova, som leder den russiske valgkommisjonen, sier hun har studert stemming via post nøye og konkludert med at systemet er sårbart mot fusk.

– For meg er konklusjonen klar: Denne anakronismen åpner i sin amerikanske form et massivt rom for mulige forfalskninger, uttalte Pamfilova til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS 9. november.

En lang rekke land over store deler av verden har allerede gratulert Joe Biden med valgseieren. Men stormaktene Kina, Brasil og Russland valgte å vente. Kina gratulerte Biden med seieren 25. november.