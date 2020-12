Boko Haram tar på seg skylda for bortføring av skoleelever i Nigeria

I alt 333 av 839 elever fra en videregående skole i Kankara i den nordlige delstaten Katsina var mandag fortsatt ikke gjort rede for etter hendelsen fredag.

Over 100 angripere på motorsykler med AK 47 åpnet ild mot sikkerhetsstyrker under bortføringen, og det har vært flere sammenstøt. Mange av elevene har klart å flykte.

– Jeg er Abubakar Shekau, og våre brødre står bak bortføringen i Katsina, sier Boko Haram-lederen i et lydopptak, som ikke er blitt verifisert.

Nigerianske medier melder at Shekau i opptaket sier at grunnen til at de bortførte skoleelevene, var fordi vestlig utdanning er i strid med islamske prinsipper.

Myndighetene har sagt at de ansvarlige har tatt kontakt og at det foregår forhandlinger. Men de har ikke sagt noe som antyder hvem som står bak.

Boko Haram sto også bak bortføringen av 276 jenter fra en skole i Chibok nord i Nigeria i 2014. Bortføringen og kampanjen #BringBackOurGirls fikk mye oppmerksomhet den gang. Minst hundre av disse jentene er fremdeles savnet.

Emneknaggen #BringBackOurBoys trendet på sosiale medier i Nigeria søndag sammen med sterke krav om at regjeringen må gjøre mer for å redde elevene.