Valget i Georgia avgjørende for Biden

President Donald Trump har allerede vært i Georgia for å støtte de to republikanske senatorene David Perdue og Kelly Loeffler med et folkemøte i Valdosta.

Tirsdag reiser Biden til Atlanta for å støtte de demokratiske utfordrerne Jon Ossoff og Raphael Warnock.

De to republikanerne klarte ikke å få over 50 prosent av stemmene ved det normale senatsvalget 3. november, der mange kandidater stilte. I henhold til Georgias særegne lover, blir det da en ny valgomgang 5. januar.

Hvis Republikanerne klarer å holde på bare én av de to, vil de beholde flertallet i Senatet og dermed kunne stemme ned en stor del av Bidens program.

Demokratene på sin side trenger å få begge sine valgt for å få 50 senatorer og dermed kontrollen i Senatet med visepresident Kamala Harris' dobbeltstemme.

Mer demokratisk

I utgangspunktet skulle det være nærmest umulig for demokratene å få valgt senatorer i Georgia. Det er en dypt konservativ sørstat som ikke hadde stemt på en demokratisk president på 30 år.

Men i senere år er staten blitt mer demokratisk. For to år siden var det nære på at ikke Stacey Abrams vant guvernørvalget, og i år vant Biden presidentvalget med knapp margin. Utgangspunktet er dermed nesten 13.000 flere demokratiske stemmer.

Bakgrunnen for at Georgia er blitt mer demokratisk, er en blanding av mobilisering av svarte velgere og tilflytting av mer liberale velgere fra andre stater.

Stacey Abrams har gjort en stor innsats de siste to årene for å mobilisere og registrere svarte velgere. Nesten en tredel av befolkningen i staten er afroamerikansk, men mange stemte ikke.

I tillegg er Atlanta blitt en av USAs mest dynamiske storbyer. Byen er hovedsete for store bedrifter som Coca-Cola, Delta Air Lines og CNN, som tiltrekker seg velutdannede mennesker fra hele landet.

Latinos inn i miksen

Et nytt innslag i Georgia er den voksende andelen latinos, som i økende grad deltar i valg. I november utgjorde de 3 prosent av statens 5 millioner velgere, og 60 prosent av dem stemte på Biden, noe som ga Biden et overskudd på 36.000 stemmer.

– Georgia er ikke lenger bare svart og hvitt, Georgia er flerspråklig og multietnisk, sier Gigi Pedraza i en organisasjon som registrerer latinos, til nyhetssbyrået AP.

Eksempel på det er nettopp de to kandidatene. Ossoff er en ung jødisk journalist, mens Warnock er en svart pastor fra Martin Luther Kings kirke i Atlanta.

Perdue og Loeffler er begge velstående hvite, Loeffler er Senatets rikeste, og demokratene anklager begge for tvilsom aksjehandel da koronapandemien truet.

Bred koalisjon

Latinos var ikke de eneste ansvarlige for Bidens valgseier. Men sammen med store antall svarte, hvite forstadsbeboere som forlot Republikanerne, nye liberale innflyttere og sterk støtte fra asiater, kan de bli en viktig del av en demokratisk koalisjon som er akkurat nok til å hjelpe Ossoff og Warnock til å vinne.

Men det var et men ved årets valg: Trump økte sin oppslutning nettopp blant latinos, særlig cubanere i Florida og latino-menn i Texas og andre steder.

Republikanerne håper at de skal vinne tilbake republikanere som stemte på Biden på grunn av frustrasjon over Trumps opptreden, siden Trump nå ikke er på stemmeseddelen.

Frykter Trump skader

Men de frykter også at Trumps framferd de siste ukene skal skremme bort velgere. Den avtroppende presidenten har stadig fremmet grunnløse påstander om at han vant valget, og at valget var preget av fusk.

Noen ihuga Trump-tilhengere kunne komme til at det ikke er noen vits i å stemme når valget likevel ikke går rett for seg.

Trumps valgmøte i Valdosta bidro trolig ikke til å løfte Perdue og Loeffler. De fikk så vidt vise seg fram på scenen, mens Trump brukte mesteparten av talen sin til å klage over valget.

Trump har også gått til frontalangrep på Georgias guvernør Brian Kemp, den respekterte sjefansvarlig for valget Brad Raffensperger og teknisk valgansvarlig Gabriel Sterling. De er alle stolte republikanere og har tilbakevist Trumps påstander.