Australias mener Kinas kullkutt bryter regler for internasjonal handel

Spenningen mellom de to landene øker etter at den kinesiske statlige avisen Global Times søndag meldte at Australias kulleksport nå er underlagt et uformelt forbud. Engelskspråklige Global Times er ikke et offisielt partiorgan, men det som meldes der antas å reflektere den kinesiske regjeringens vurderinger.

Statsminister Scott Morrison sier Kina ikke har bekreftet meldingen, som vil ramme en av landets største industrier.

– Dersom det er tilfelle vil det åpenbart bryte reglene til WTO. Det vil åpenbart også bryte vår egen frihandelsavtale, så vi håper det ikke er tilfellet, sier Morrison, som legger til at den australske regjeringen forsøker å få klarhet i situasjonen.

Forholdet mellom Australia og Kina har ikke vært så ille siden massakren på Tiananmen-plassen i 1989. Kina har innført sanksjoner mot en rekke produkter fra Australia, som bomull, hummer, hvete, kjøtt, kobber, tømmer, turisme, vin, ull og utdanning.

Konflikten blir av begge parter omtalt som en teknisk spørsmål, men mange mener konflikten handler om at Australia står opp mot Kinas innflytelse i Australia og i stillehavsområdet.