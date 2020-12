Biden: Ikke engang maktmisbruk kan stanse fredelig maktoverføring

I talen han skal holde mandag kveld etter at valgkollegiet formelt har stemt på ham som USAs neste president, legger han ikke skjul på at det er maktmisbruk når president Donald Trump nekter å erkjenne at han tapte, og når ledende republikanere støtter ham.

Ifølge lekkasjer av den planlagte talen vil Biden igjen appellere til amerikanerne om å stå sammen, samtidig som han lover å være president for alle, enten de stemte på ham eller ikke.

Men han vil også understreke at i USA «tar ikke politikere makten, det er folket som gir dem makt».

– Demokratiets flamme ble tent i denne nasjonen for lenge siden. Og nå har vi lært at ingenting, selv ikke en pandemi eller maktmisbruk, kan slukke den flammen.