Tettstedet fulgte ikke smitteverntiltak – nå betaler innbyggerne prisen

Myndighetene i tettstedet Dodge City i den amerikanske delstaten Kansas tok en beslutning tidligere i høst som skulle vise seg å ramme befolkningen hardt. Valget ble tatt basert på innbyggernes ønske om å sette personlig frihet høyere enn behovet for å stanse spredningen av coronaviruset. Dermed ble ikke smitteverntiltak gjeninnført etter sommeren, og hver tiende innbygger ble smittet av covid-19, skriver USA Today.

Innførte tiltak for sent

Tettstedet Dodge med sine 27.000 innbyggere kom seg tørrskodd gjennom smittebølge nummer én i vår, og var tilbake til normalen da bølge to begynte å herje tidligere i høst. Myndighetene holdt tilbake innføring av smitteverntiltak, og anbefalinger lot vente på seg. Da krav om munnbind kom 16. november hadde smitten allerede spredt seg, og hver tiende innbygger var smittet.

Innbyggerne opplever tiltak som sosial avstand og munnbind for inngripende i deres hverdag og rettigheter. De nektet å følge de nasjonale rådene. Den frie flyten av bevegelse uten tiltak gjorde at smitten fikk løpe løpsk i bondesamfunnet.

(Saken fortsetter under bildet)

En mann demonstrerer mot smitteverntiltakene i Dodge City. Foto: Charlie Riedel / AP/NTB

Trodde covid-19 var et «metropol-problem»

Lege Lee Norman frykter konsekvensene av manglende tiltak. Siden 7. august har sjansen for å bli smittet vært dobbelt så høy i områder som Dodge enn det er i byområdene i samme delstat, viser John Hopkins Universitys tabell.

Til tross for lavere befolkningstetthet viser det seg at smitteraten per innbygger er høyere i slike områder enn i byene. Alt mellom 20.000 og 250.000 innbyggere regnes som et mindre sted i USA, og faller inn under samme kategori som Dodge.

I tillegg til at folk stiller seg kritiske til bruk av munnbind, er innbyggerne for avslappet, og dermed får smitten spre seg fritt når den ankommer områdene.

– Innbyggerne følte seg for trygge og regnet covid-19 som et «metropol-problem». Så kom viruset til området, sier Norman til USA Today.

– Dette er ikke politikk, det handler om liv og død

Ifølge Dodges borgermester Joyce Warshaw tok myndighetene i området pandemien på alvor, men det var ikke før influensasesongens inntog at krav om munnbind ble innført. Da hadde borgermesterens egen datter rukket å bli smittet av coronaviruset, og hennes tante hadde mistet livet til covid-19.

Mange av innbyggerne har imidlertid valgt å ikke følge rådene, og man straffes ikke for å bevege seg offentlig uten munnbind. Overarbeidede helsearbeidere fortviler over at munnbind er blitt en politisk sak.

– Folk lider og dør fordi andre gjør viruset og munnbind til en politisk sak. Dette er ikke politikk, det handler om liv og død, sier lege Angela Hewlett ved Nebraska Medical Center.

Innen 2. desember hadde 66 av Kansas’ 105 fylker innført påbud om munnbind, men Ford, hvor Dodge City ligger, har fortsatt ikke kommet med noe annet enn anbefalinger.