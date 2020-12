Mann åpnet ild utenfor katedral i New York

Hendelsen skjedde på kirketrappene til Cathedral Church of Saint John the Divine på Manhattan søndag like før klokka 16 lokal tid. Den 45 minutter lange konserten hadde akkurat tatt slutt da en rekke skudd ble avfyrt idet folk begynte å gå.

Politifolkene som sto for sikkerheten rundt arrangementet, reagerte raskt og skjøt gjerningsmannen. To politibetjenter skjøt 15 skudd mot mannen, opplyser politikommissær Dermot Shea i New York.

– Det er ved Guds nåde at ingen andre enn den væpnede mannen ble skutt, sier Shea.

Politiet mener han var bevæpnet med en rifle. Den mistenkte ble brakt til sykehus i kritisk tilstand etter at han blant annet ble skutt i hodet. Han døde av skadene.

Det var ikke klart om mannen siktet på noen eller om han skjøt i lufta. Vitner har fortalt at mannen ropte «skyt meg» da han avfyrte skudd, opplyser politikommissær Shea.

Mannen hadde et lengre kriminelt rulleblad, og han bar med seg en bag med en bensinkanne, tau, kabler, kniver og en bibel, sier Shea.

Katedralen er setet til biskopen i det episkopale bispedømmet i New York. Den ligger i Morningside Heights-nabolaget på Manhattan og ble bygget i 1911.