Store demonstrasjoner mot regjeringen i Polen

Det har vært jevnlige demonstrasjoner i en rekke polske byer siden oktober da en domstol besluttet at kvinner ikke lenger har rett til abort selv om fosteret skulle ha alvorlige skader.

I hovedstaden Warszawa demonstrerte flere tusen personer søndag. Demonstrasjonstoget ble flere ganger stoppet av politiblokader, men menneskemengden klarte å ta seg fram til forstaden Zoliborz, der lederen av regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS), Jaroslaw Kaczynski, bor.

Kaczynskis hjem var som under de tidligere demonstrasjonene, blokkert av politikjøretøy og en rekke politifolk i opprørsuniform. Politiet ba gjentatte ganger folkemengden om å spre seg.

Det var også små demonstrasjoner i andre polske byer søndag, inkludert Krakow, Szczecin, Lodz, Olsztyn og Bydgoszcz.

Nær to måneder etter den omstridte rettsavgjørelsen fra Polens grunnlovsdomstol er avgjørelsen ennå ikke publisert, noe som er nødvendig for at loven skal innføres. I mellomtiden har demonstrasjonene vokst i bredde og inkluderer nå en rekke misfornøyde grupper, inkludert næringsdrivende som er misfornøyd med nedstengning og smitteverntiltak.