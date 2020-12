Iran protesterer kraftig på EUs fordømmelse av henrettelse

Iran beskriver EUs kraftige fordømmelse som «uakseptabel innblanding» i landets indre anliggender, melder statlige iranske medier søndag.

Ruhollah Zam ble henrettet ved henging lørdag etter at landets øverste domstol opprettholdt dommen mot ham. Zam ble dømt til døden i juni, blant annet for sin rolle i demonstrasjonene vinteren 2017–18.

I sin fordømmelse samme dag understreket EU sin «ugjenkallelige motstand mot bruken av dødsstraff under alle omstendigheter».

Tysklands ambassadør Hans-Udo Muzel fikk beskjed om at Iran «fordømmer» uttalelsen, melder nyhetsbyrået Irna. Tyskland har for tiden presidentskapet i EU.

Også Frankrikes ambassadør Philippe Thiebaud fikk en lignende beskjed.

Det franske utenriksdepartementet kalte henrettelsen for «uakseptabel» og «barbarisk» og et «alvorlig angrep mot ytringsfriheten og pressefriheten».

Zam levde i eksil i Frankrike, der han hadde fått politisk asyl. Men i oktober i fjor i fjor ble han pågrepet etter at han under uklare omstendigheter hadde vendt tilbake til Iran. Han skal ha blitt bortført under en reise til nabolandet Irak.

Irans revolusjonsgarde hevdet han handlet på oppdrag fra fransk etterretning.

Zam drev tidligere nettstedet Amad News og hadde også sin egen Telegram-kanal der han ifølge dommen oppmuntret og oppildnet til de omfattende demonstrasjonene som pågikk i Iran rundt årsskiftet 2017/2018.

Protestene var rettet mot korrupsjon og de store økonomiske problemene som vanlige iranere opplever.