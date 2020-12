Flere hundre gutter forsvunnet etter skoleangrep i Nigeria

Bare 200 av skolens elever klarte å unnslippe angrepet på Kankara videregående skole i den nordlige delstaten Katsina fredag.

Ifølge ulike nyhetskilder er mellom 400 og 600 av elevene ikke kommet til rette.

– Politiet, den nigerianske hæren og det nigerianske flyvåpenet samarbeider tett med skolens ledelse for å bekrefte antallet forsvunne eller kidnappede elever, samt for å finne og redde dem, sier talsmann for politiet i Katsina, Gambo Isah, i en uttalelse.

Skuddveksling

Isah sier skolen ble angrepet fredag kveld av en stor gruppe menn som skjøt med AK 47-rifler. Han omtaler gjerningspersonene som banditter.

Under en skuddveksling mellom politiet og angriperne klarte noen av elevene å klatre over skolens gjerde og rømme i sikkerhet.

Ifølge innbyggere i byen bortførte væpnende menn elevene i et angrep som ligner på kidnappingen av 276 jenter fra en skole i Chibok nord i Nigeria i 2014. Den ytterliggående islamistgruppen Boko Haram sto bak. Minst hundre av disse jentene er fremdeles savnet.

#BringBackOurBoys

Emneknaggen #BringBackOurBoys trendet på sosiale medier i Nigeria søndag sammen med sterke krav om at regjeringen må gjøre mer for å redde barna.

Hæren og flyvåpenet skal ha lokalisert angripernes oppholdssted i Zango/Paula-skolen i Kankara, og det har vært flere skuddvekslinger i en pågående operasjon, sier Nigerias president Muhammadu Buhari i en uttalelse.

Det antas at det er en av de mange kriminelle gruppene som er aktive i den nordvestlige delen av Nigeria, som står bak angrepet. Gruppene er kjent for å kidnappe personer for løsepenger.