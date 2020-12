Mest corona i tyske delstater med høy AfD-støtte

Tyskland lyktes i vår bedre enn mange andre land, men sliter nå med sin andre virusbølge og opplever rekordhøye smitte- og dødstall.

Fredag ble det meldt om 29.875 nye tilfeller, flere enn noensinne. Drøyt 1,3 millioner tyskere har til nå testet positivt for coronaviruset, og over 22.000 er døde. Det tilsvarer 26 coronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge til sammenligning har sju.

Søndag varslet statsminister Angela Merkel nye og strenge smitteverntiltak, blant annet stenging av de fleste butikker og skoler fra 16. desember til 10. januar. Det blir også forbudt å samle mange til jule- og nyttårsfeiring, drikke alkohol offentlig og selge nyttårsraketter.

Situasjonen er spesielt ille øst i Tyskland, der delstatene slapp lettere fra den første bølgen. Verst rammet er Sachsen som har hatt langt høyere smittespredning enn resten av Tyskland.

Det var i den samme delstaten at det høyreradikale og innvandringsfiendtlige Alternativ for Tyskland (AfD) fikk høyest oppslutning ved forrige valg i 2017, med 27 prosent av stemmene.

– Burka for alle

AfD er det eneste tyske partiet som er motstander av tiltakene for å bremse pandemien. AfD-medlemmer i Forbundsdagen motsetter seg blant annet å bruke munnbind, som en av representantene kaller «burka for alle».

En meningsmåling viser at over halvparten av AfD-velgerne (56 prosent) mener at tiltakene er overdrevne.

En studie startes nå ved Instituttet for demokrati og sivilsamfunn i Jena om det de kaller den sterke og betydelige statistiske sammenhengen mellom AfD-støtte og pandemiintensitet.

Senterets direktør Matthias Quent sier imidlertid at man ikke kan se bort fra andre faktorer, som en høy andel eldre i øst, mye pendling over statsgrensene og forskjeller i helsesystemene.

Utbredt skepsis

Ikke desto mindre har det i byer som Görlitz og Bautzen vært 500 smittede per 100.000 innbyggere. Her stemmer hver fjerde velger på AfD. Mens tallet i delstatshovedstaden Leipzig, en dynamisk by med mange unge og der De grønne står sterkt, har vært 140 per 100.000.

Skepsisen omkring viruset og tiltakene er utbredt i Sachsen, der den islamofobe Pegida-bevegelsen oppsto, også blant helsepersonell. I Bautzen pøser byggentreprenøren Jörg Drews penger inn i såkalte alternative medier, ifølge kringkasteren ARD.

Det samme forholdet gjør seg gjeldende i vest, der det generelle smittenivået er en god del lavere enn i øst. I Gelsenkirchen, byen med størst AfD-støtte i Nordrhein-Westfalen, er antall smittede tre ganger så høyt som i nabobyen Münster (169 mot 56 tilfeller per 100.000).

Også Regen-distriktet i Bayern, som i desember hadde Tysklands høyeste tall med rundt 600 per 100.000, var nettopp den valgkretsen i Bayern der AfD-støtten er høyest – 16 prosent.

Bånd til konspirasjonsteoretikere

AfD har også forbindelse til Querdenken-bevegelsen, paraplygruppa for de mange motstanderne av virustiltak i Tyskland, som har stått bak store demonstrasjoner de siste månedene.

– Forbindelsen mellom konspirasjonsteoretikere og ytre høyre er dessverre logisk siden de deler mange av de samme teoriene, sier Miro Dittrich ved Amadeo Antonio-stiftelsen som bekjemper rasisme og ekstremisme.

– Begge tror på at en liten elitegruppe i hemmelighet kontrollerer samfunnet, og at det rammer tyskerne, sier han.

Under overvåking

I Baden-Württemberg, der Querdenken oppsto, har myndighetene innledet overvåking av Querdenken som anklages for høyreekstremisme og antisemittisme.

Det er tydelige tegn på at Querdenken har ekstremistiske hensikter, sier delstatens innenriksminister Thomas Strobl og lederen for etterretningen, Beate Bube.

Strobl og Bube viser til at flere ledende figurer i Querdenken-bevegelsen mistenkes for å være medlemmer av Reichsbürger-bevegelsen, som ikke anerkjenner det moderne Tyskland.

Stormet Forbundsdagen

Querdenken har stått bak en rekke protester mot coronatiltakene de siste månedene, inkludert en større demonstrasjon i Berlin i august der flere hundre deltakere med gammeltyske faner prøvde å storme riksdagsbygningen der Forbundsdagen holder til.

Bevegelsens stifter, Michael Ballweg, insisterer på at de er en fredelig bevegelse som er imot antisemittisme, men deltakere i protestene er blitt kritisert for å ha bagatellisert holocaust ved å sammenligne sin situasjon med jødenes under krigen.

Strobl understreker at langt fra alle motstandere av virustiltak er ekstremister, men at de burde se opp for hvem de går sammen med i demonstrasjoner.