EU og Storbritannia forhandler videre

De to lederne snakket søndag sammen på telefon og ble der enige om å strekke seg litt lenger i forsøket på å bli enige om en avtale som skal regulere Storbritannias framtidige forhold til EU, opplyste Ursula von der Leyen etter samtalen.

Von der Leyen beskriver samtalen som «konstruktiv» og sier at det «er mest ansvarlig» å fortsette forhandlingene i håp om å komme fram til en avtale, selv om det nå er sent i prosessen.

– Til tross for at man er utmattet etter nesten ett år med forhandlinger, og til tross for det faktum at fristene man har satt er brutt gang på gang, mener vi begge at det på det nåværende tidspunkt er mulig å gå en ekstra mile, sier hun.

Overgangsordning

Partene hadde opprinnelig satt søndag som frist for å bli enige, men det har ikke rådet stor optimisme verken i Brussel eller London de siste dagene.

Britene forlot EU i januar i år og har siden hatt en overgangsordning der de fortsatt har vært en del av EUs indre marked og tollunion. Ordningen utløper ved nyttår, og britene har gjort det klart at de ikke ønsker noen forlengelse.

Avtalen de nå forhandler om skal regulere det framtidige forholdet mellom Storbritannia og EU, blant annet innen handel og fiskeri.

Forhandlingene ledes av David Frost fra britisk side og Michel Barnier fra EU.

Etterlyser kreativitet

EU-president Charles Michel gleder seg over nyheten om at forhandlingene fortsetter.

– Vi må gjøre alt i vår makt for å sikre en avtale, sier han, men advarer mot å inngå en avtale for «enhver pris».

– Vi ønsker en god avtale, en avtale som respekterer prinsippene om økonomisk «fair play», sier han i en kommentar.

Irlands statsminister Micheál Martin puster også lettet ut og gir uttrykk for håp om at forhandlerne utviser «en viss grad av kreativitet» slik at man får en avtale.