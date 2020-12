EU ber Kina løslate pågrepne journalister

– Alle de som er blitt pågrepet og arrestert som følge av sitt journalistarbeid bør umiddelbart løslates, sa en EU-talsmann i en uttalelse lørdag.

Det var Bloomberg-journalisten Haze Fan som mandag ble pågrepet, mistenkt for å ha satt landets nasjonale sikkerhet i fare.

Hun er kinesisk statsborger, og skal ha blitt oppsøkt av sivilkledd politi hjemme hos seg selv og ført bort, ifølge Bloomberg. Like før hadde hun vært i kontakt med en av nyhetsbyråets redaktører.

Bloomberg har opplyst at de er svært bekymret for henne, og at de arbeider med å skaffe seg flere opplysninger om saken.

Kinesiske statsborgere har ikke lov til å jobbe som journalister for utenlandske medier i Kina, men de har lov til å være «nyhetsassistenter».

Haze Fan har jobbet for Bloomberg siden 2017 og skrevet en rekke næringslivsartikler.

EUs uttalelse viste videre til at «andre kinesiske journalister og borgere har forsvunnet i år, eller blitt satt i arresten og trakassert etter å ha drevet journalistvirksomhet».

For få måneder siden ble en kinesiskfødt australsk journalist pågrepet og anklaget for lignende forhold. Cheng Lei, som var TV-anker for statseide CGTN, har ikke blitt sett offentlig siden hun ble pågrepet. To andre australske journalister forlot Kina kort tid etter at de ble brakt inn til avhør i forbindelse med pågripelsen av Cheng.