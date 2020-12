Britiske supermarkeder fyller opp lagrene i påvente av hard brexit

Avisa skriver at matprodusenter har blitt advart om at grønnsaker vil være mangelvare i tre måneder fra nyåret, og beredskapsfolk forutser at en hard brexit vil utløse panikk-kjøp og varehamstring i enormt omfang.

Det var 5 kilometer lastebiler i kø ved havnebyen Dover fredag og 15 kilometer i franske Calais ved Den engelske kanal lørdag. Skylden for køen ved Dover legges på at massevis av varer er bestilt til lagre.

Ifølge Sunday Times har statsminister Boris Johnson og hans regjering også bedt leverandører av vaksiner, legemidler og medisinsk utstyr om å sikre seks uker med forsyninger på trygge steder i Storbritannia.

Krisepakke

Ifølge Sunday Telegraph arbeider den britiske regjeringen samtidig med en støttepakke på flere milliarder pund for industriene som rammes hardest om britene ikke kommer fram til enighet med EU om en handelsavtale.

Fiskere, sauebønder og bilprodusenter er blant dem vil bli omfattet av støttepakken, som skal beløpe seg til et sted mellom 8 og 10 milliarder pund. Det tilsvarer mellom 93 milliarder og 116 milliarder kroner.

Johnson sier at forhandlingene med EU med stor grad av sannsynlighet vil bli resultatløse, og at Storbritannia vil forlate EU uten at det foreligger en avtale.

Frist utløper

Partene har gitt seg selv frist ut søndag til å finne ut om de skal fortsette forhandlingene. Overgangsperioden utløper ved nyttår.

Lørdag kveld sa en britisk regjeringskilde at EUs tilbud fremdeles er uakseptabelt, men at samtalene fortsetter.

– Samtalene fortsetter gjennom natten, men slik ting ser ut nå, så er tilbudet fra EU som ligger på bordet, fortsatt uakseptabelt, sa en ikke navngitt regjeringskilde til Sky News sent lørdag kveld.

Tiden renner ut

Britene vedtok i en folkeavstemning i 2016 å forlate EU, noe landet gjorde 31. januar i år. De forlot samtidig EØS-avtalen.

Tiden renner nå ut for overgangsperioden som skulle gi Storbritannia og EU anledning til å forhandle fram til en avtale som regulerer handel og en rekke andre forhold.

Dersom partene ikke blir enige om en slik avtale, ender det med en såkalt hard brexit som kan få uante følger for britenes forhold til omverdenen.