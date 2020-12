Countrystjernen Charley Pride er død

Pride ble kjent for låter som «Kiss an Angel Good Mornin'» og «Is Anybody Goin' to San Antone». Han ble den første svarte til å bli innlemmet i Country Music Hall of Fame i 2000. Hans siste offentlige opptreden var under en musikkgalla 11. november.

New York Times, som kaller ham «countrymusikkens første svarte superstjerne», skriver at han ikke var den første svarte artisten som spilte inn countrymusikk, men at ingen av hans forgjengere var i nærheten av å gjøre like stor suksess som ham. Pride hadde over 50 låter på Billboards top ti-liste for countrysanger.

På sosiale medier uttrykker mange amerikanske artister sorg, blant dem Dolly Parton.

– For et forferdelig, forferdelig virus. Charley, vi vil alltid elske deg. Hvil i fred, skriver hun.