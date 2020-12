Mange pågrepet under demonstrasjon mot sikkerhetslov i Paris

Det er den tredje helgen på rad med slike demonstrasjoner.

Myndighetene hadde på forhånd forberedt seg på mulige opptøyer og sammenstøt, etter at de to forrige demonstrasjonene endte opp i uro.

Men det brøt ikke ut noen store voldsomheter da tusenvis av demonstranter, 10.000 ifølge organisatorene, ble flankert av opprørspoliti mens de marsjerte gjennom byen.

De som står bak demonstrasjonene, hevder at 60.000 møtte opp lørdag. Det franske innenriksdepartementet sier at 26.000 deltok. Det var demonstrasjoner også i byene Lyon, Montpellier, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Toulouse og Marseille.

Innenriksminister Gérald Darmanin tvitrer at «flere hundre bøller» hadde kommet til Paris for å utøve vold, og at 142 ble pågrepet.

Lovforslaget som fikk mange til å reagere, kunne gjøre det ulovlig å dele bilder av politifolk i tjeneste. Det skulle gjøre det ulovlig å dele bilder eller video av politifolk med formål å skade deres «fysiske eller psykologiske integritet».

Samtidig som forslaget kom, vekket en video av politifolk som slår en svart mann sterke reaksjoner i landet. De fire politibetjentene ble siden siktet for å ha banket ham opp, tilsynelatende uprovosert.

Regjeringen har siden besluttet å revidere paragrafen. Aktivistene krever at hele paragrafen blir sløyfet, mens regjeringen mener den vil gi bedre beskyttelse til politiet.

Forslaget inneholder en rekke andre kontroversielle tiltak, som for eksempel utvidet fullmakt til politiet for å overvåke demonstrasjoner og bruk av droner til å utføre jobben.

Borgerrettsgrupper og journalister er bekymret for at loven kan skade pressefriheten og gjøre det vanskelig å avdekke politivold.