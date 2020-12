Boris Johnson får kraftig kritikk for å klargjøre marinen for brexit uten avtale

Storbritannia har klargjort landets marine i tilfelle det ikke blir oppnådd enighet med EU om en handelsavtale og det fremtidige forholdet mellom dem.

Fire væpnede marinefartøy er satt i beredskap, opplyste britene lørdag. De har fått ordre om å stanse trålere fra EU-land dersom de forsøker å ta seg inn i britisk fiskerisone etter at forhandlingene med Brussel eventuelt har brutt sammen.

Beslutningen vekker minner om britenes såkalte torskekrig med Island om fiskerettigheter i Nordatlanteren på 1960- og 70-tallet.

Konservative Tobias Ellwood, tidligere minister i forsvarsdepartementet, sier til BBC at det vil være «uverdig» å bruke marinefartøy for å beskytte fiskerisonen.

– Dette er ikke elizabethianske tider lenger, det er det globale Storbritannia, vi må sikte mye høyere enn dette, sier han.

Å true med marinen kan forstyrre de pågående samtalene med EU og er «helt uansvarlig», mener Ellwood, som er leder av forsvarskomiteen i Underhuset.

Statsminister Boris Johnson sier at forhandlingene med EU med stor grad av sannsynlighet vil bli resultatløse, og at Storbritannia vil forlate EU uten at det foreligger en avtale.

Partene har gitt seg selv frist ut søndag til å finne ut om de skal fortsette forhandlingene. Overgangsperioden utløper ved nyttår. Lørdag kveld sa en britisk regjeringskilde at EUs tilbud fremdeles er uakseptabelt, men at samtalene fortsetter.