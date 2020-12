Storeslem for «Et glass til» – vant fire europeiske «Oscar»

I tillegg vant den danske skuespilleren Mads Mikkelsen årets mannlige skuespiller, mens landsmennene Thomas Vinterberg og Tobias Lindholm vant henholdsvis beste regi og beste manus.

Sammen med tre lærerkolleger tester Mikkelsens rollefigur ut Finn Skårderuds påståtte tese om at mennesket er født med en halv promille for lite i blodet. Den norske psykiateren har påpekt at han aldri egentlig har fremmet en slik teori, men han har skrytt av filmen.

Filmen er Danmarks bidrag til neste års Oscar-utdeling og har blitt en stor publikumssuksess.

På grunn av koronapandemien ble årets prisdryss holdt digitalt. Flere norske var nominert, deriblant dramafilmen «Håp», skrevet og regissert av Maria Sødahl, i klassen for beste regi.