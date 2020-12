Pfizer-vaksinen har fått grønt lys i USA

New York Times , som var først ute med nyheten, får dette oppgitt av tre personer som er tett på avgjørelsen. Også Washington Post har kilder som sier det samme.

Avgjørelsen åpner ifølge New York Times for at om lag 2,9 millioner doser kan sendes ut i løpet av den neste uka. Først ut til å bli vaksinert blir helsepersonell og beboere i pleiehjem.

FDA følger dermed anbefalingen fra sitt ekspertpanel som torsdag vurderte vaksinen som trygg og effektiv.

USA er det hardest rammede landet av coronapandemien i verden, og nesten 300.000 amerikanere har dødd etter å ha fått covid-19.

Medisinsk mirakel

President Donald Trump lovet fredag at den første vaksinedosen ville bli gitt innen 24 timer.

Han sier videre at godkjenningen er et «medisinsk mirakel».

– Dette er en av de største vitenskapelige bragdene i historiene, sier Trump.

I en uttalelse gjengitt av ABC News omtaler FDA-direktør Stephen Hahn godkjenningen som en «milepæl i kampen mot denne fryktelige pandemien».

– I dag kan vi begynne å gjøre millioner av amerikaneres håp om til virkelighet, sier Pfizers administrerende direktør Albert Bourla, ifølge ABC.

Politisk press

Vaksinen er allerede godkjent i en håndfull land, blant dem Storbritannia og Canada.

Den amerikanske godkjennelsen kom først etter offentlig gjennomgang av data fra en stor pågående studie, men den har vært preget av politisk press fra Trump-administrasjonen.

Trumps stabssjef Mark Meadows skal angivelig ha truet Hahn med sparken dersom han ikke godkjente en coronavaksine innen fredagen var omme.

The Washington Post, The New York Times og Associated Press siterte ikke navngitte kilder i Det hvite hus på opplysningen fredag.

Hahn skal deretter ha gitt ordre om å utstede godkjennelsen fredag, ifølge The Washington Post.

Hardt rammet

Nærmere 16,3 millioner amerikanere har til nå fått påvist coronasmitte, og USA er dermed det hardest rammede landet i verden.

Hittil er det registrert rundt 303.000 coronarelaterte dødsfall i USA, noe som tilsvarer 91 dødsfall per 100.000 innbyggere.

Gjennomsnittet i verden er 21 dødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge til sammenlikning har sju.

Flere amerikanske delstater står nå midt oppe i en ny smittebølge og sykehusenes intensivavdelinger er overfylte. Torsdag passerte USA for første gang 3.000 registrerte coronadødsfall på ett døgn.

Skepsis

Selv om vaksine nå er på, og behovet er åpenbart, er skepsisen til vaksine stor i USA.

Rundt en firedel av alle voksne amerikanere sier at de er imot coronavaksinering, mens en like stor andel er bekymret over mulige bivirkninger og sier at de er skeptisk til å la seg vaksinere, viser en undersøkelse utført av The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Eksperter anslår at minst 70 prosent av befolkningen må være vaksinert for å kunne oppnå flokkimmunitet i samfunnet.