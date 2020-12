Nok en føderal henrettelse i USA

Bourgeois ble i 2004 dømt til døden etter å ha grovt mishandlet og senere drept sin to år gamle datter.

Han ble henrettet ved giftsprøyte fredag, i det samme fengselet i delstaten Indiana der 40 år gamle Brandon Bernard ble henrettet dagen før.

Advokatene hans har argumentert med at han hadde så lav IQ at han må betegnes som mentalt funksjonshemmet, og derfor under føderal lovgivning ikke kan henrettes.

Trump tok opp igjen føderale dødsstraffer i juli etter 17 års opphør og har nå gjennomført ti henrettelser. Ytterligere tre er planlagt før Biden tiltrer.

Han er motstander av dødsstraff og vil jobbe for å fjerne den i føderale saker og oppfordre delstatene til å følge etter.