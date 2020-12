Østerrikes grunnlovsdomstol åpner for assistert selvmord

Å ta noens liv på anmodning fra ham eller henne skal fortsatt være ulovlig, understreker domstolen i fredagens kjennelse.

Østerrikes straffelov har til nå sagt at alle som «forleder en annen person til å ta sitt eget liv eller hjelper ham med å gjøre det», kan straffes med fengsel fra seks måneder til fem år.

Domstolen slår fast at ordene «eller hjelper ham med å gjøre det» er grunnlovsstridig og må fjernes fra loven neste år.

Formuleringen strider mot retten til selvbestemmelse fordi den forbyr alle former for assistanse under alle omstendigheter, heter det fra dommerne. Den frie beslutningen om å ta sitt eget liv må respekteres, fastslår de.

Resten av lovbestemmelsen opprettholdes. Hvordan lovverket vil se ut når deler av bestemmelsen strykes i slutten av 2021, er uklart.

Domstolen ber landets lovgivende forsamling om å ta grep og innføre tiltak for å hindre at loven blir misbrukt. De må sikre at «personen som er berørt, ikke tar beslutningen om å ta sitt liv under påvirkning av tredjeparter», heter det i kjennelsen.

Flere personer, blant dem to dødssyke borgere og en lege, brakte saken for retten. Østerrikes regjering, som består av konservative ÖVP og De grønne, har forsvart dagens lovgivning.