Danmark klar med brexit-nødplan

Det er nå så kort tid til at fristen for forhandlingene utløper, at Danmark må iverksette en nødplan, sier statsminister Mette Frederiksen fredag.

Hun håper fortsatt at det vil lykkes å få på plass en avtale i siste øyeblikk, men både i EU og Storbritannia er det tilsynelatende liten tro på det.

Avtalen det forhandles om, skal blant annet sikre at danske fiskere har adgang til britisk farvann og at det blir enkelt for danske virksomheter å fortsette handel med britiske selskaper.

– Vi iverksetter en nødplan for å kunne hjelpe. Det er toll, det er trafikk, det er havnen i Esbjerg. Det er mange helt hverdagslige, praktiske ting som vi nesten har vent oss av med å tenke på, fordi vi har vært så tett på engelskmennene i mange år, sier Frederiksen.

Planen skal presenteres av utenriksminister Jeppe Kofod og tre andre ministre senere fredag

På spørsmål fra nyhetsbyrået Ritzau om hvor nervøs hun er for at det ikke blir noen avtale, svarer statsministeren at det vil være svært beklagelig ikke bare for Danmark, men også resten av Europa hvis Storbritannia og EU står uten en avtale ved nyttår.

Hun mener imidlertid det er positivt at EUs 27 gjenværende medlemsland står sammen i forhandlingene, selv om brexit slår ulikt ut for hver av dem.