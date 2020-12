Blant byene som siden slutten av november ikke har opplevd en eneste soltime, er Karlstad, Visby på Gotland, Norrköping, Storlien og Stockholm.

– Livet er mørkere enn vanlig akkurat nå, og ikke bare på grunn av pandemien, konstaterer meteorolog i svenske TV4, Ulrika Elvgren, på Twitter.

Ifølge målinger fra årene 1961–1990 hadde Stockholm 33 soltimer i snitt i løpet av desember, mens Göteborg hadde 40, Lund 32 og Umeå 21 soltimer.

Sjekk været der du bor

Kraftig høytrykk over Russland

Meteorolog Marie Staerk ved Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut sier det ikke er uvanlig med mindre sol i årets siste måneder, men at det likevel er sjelden kost at solen uteblir helt over lengre tid.

Hun sier forklaringen er et kraftig høytrykk over Russland. Dette kalles på fagspråket en inversjon. Det er et meteorologisk fenomen i atmosfæren som innebærer at varm luft ikke kan stige i høyden slik den vanligvis gjør.

– Normalt sett synker temperaturen med høyden når vi kommer opp i atmosfæren. Men når vi har en inversjon så synker temperaturen først, men øker deretter. I det luftlaget får man et lokk , forklarer Staerk til det svenske nyhetsbyrået TT, skriver Aftonbladet.

Håp om tørrere luft og gløtt av sol



Dette lokket fører til at fuktighet og dis blir værende i de lavere luftlagene ned mot jordens overflate ettersom solen ikke står så høyt på himmelen og klarer å trenge gjennom skyene.

Men ifølge meteorolog Mikael Sjöstrand i klart.se er det håp om lysere tider fram mot jul.

– Det ser ut som det blir en dyster desember i minst en til to uker fremover. Hvordan været blir etter det er veldig usikkert, men det er tendenser til at tørrere luft begynner å overta, og i så fall kan det også bli mer sol, sier Sjöstrand.