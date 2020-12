Visa og MasterCard bryter samarbeid med pornonettside

New York Times skrev tidligere i uka at det finnes «mange» videoer som viser overgrep mot barn, blant de 6,8 millioner nye videoene som blir publisert på pornonettsiden, som er verdens største, hvert år.

Siden brukere har kunnet laste ned videoer rett fra nettsiden, kan videoer som viser overgrep ha blitt publisert gjentatte ganger.

– I dag blir bruken av våre kort på Pornhub avsluttet. Vår etterforskning de siste dagene har bekreftet flere brudd på våre standarder som forbyr ulovlig innhold, på deres side, heter det i en uttalelse fra MasterCard.

Pornhub omtaler avgjørelsene som «ekstremt skuffende», og viser til at de har gjort endringer etter i New York Times-oppslaget.

Tidligere i uka kunngjorde Pornhub at de kun vil tillate at brukere som er blitt «ordentlig identifisert» kan laste opp videoer, og at nedlasting har blitt forbudt.

– Dette er knusende nyheter for de hundretusenvis modellene som er avhengige av plattformen vår for levebrødet sitt, sier selskapet.