Australia skroter egen vaksinekandidat

Basert på vitenskapelig rådgivning, vil vaksinen som er i utvikling fra Queensland-universitetet og bioteknologiselskapet CSL «ikke være i stand til å fortsette» og ikke lenger være del av landets vaksineplaner, sier statsminister Scott Morrison.

Morrisons regjering hadde gjort avtale om å kjøpe 51 millioner doser av vaksinen, som er en av fire vaksinekandidater det er inngått avtale med.

CSL understreker i en uttalelse at vaksinen på ingen måte forårsaker hivsmitte og at ingen av deltakerne i testingen har fått påvist hiv i oppfølgingstester.

Som del av vaksinen, inkluderte forskerne ved universitetet et lite del av et protein fra hiv-viruset. Det skal ikke medføre noen helserisiko, og risikoen for at det kunne føre til falske positive hiv-prøvesvar var kjent fra begynnelsen av.

For å veie opp for tapet, skal Australia kjøpe 20 millioner flere doser, 53,8 millioner, av AstraZenecas vaksine, og 51 millioner, opp fra 40 millioner, av Novavax' vaksine, opplyser Morrison.

Australia, som har rundt 25 millioner innbyggere, har registrert 28.000 koronatilfeller siden pandemien brøt ut – betydelig færre per innbygger enn flere sammenlignbare land. Landets helsemyndigheter har registrert 908 dødsfall som følge av covid-19.