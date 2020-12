Nok en føderal henrettelse skal gjennomføres i USA

Bernard var i 1999 involvert i et dobbeltdrap i Texas da han var 18 år gammel. Han og fire andre ble dømt for drapet. Flere av dem var under 18 år og fikk dermed mildere straffer.

De er dømt for å ha bortført, ranet og drept paret Todd og Stacie Bagley, som var ungdomsprester. De ble skutt, og deretter ble bilen deres satt fyr på med dem inni.

Støttespillere har hevdet at hans rolle i drapet var relativt liten. Blant annet skal han ha satt fyr på bilen, mens en annen person, som ble henrettet i september var skytteren. De håper på en omgjørelse i siste liten, men henrettelsen er planlagt torsdag lokal tid.

Mer enn 500.000 personer har skrevet under på et opprop som oppfordrer Trump til å omgjøre dommen til en livstidsstraff på grunn av Bernards unge alder da drapet skjedde og hans gode oppførsel i fengsel.

Trump tok opp igjen føderale dødsstraffer i juli etter 17 års opphør og har etter det gjennomført åtte henrettelser. Flere er ventet i perioden før Joe Biden tar over. De siste 45 årene har bare tre føderale henrettelser blitt gjennomført.

I 131 år har avtroppende presidenter tradisjonelt ventet med føderale henrettelser i overgangsperioden. Trump har ikke erkjent valgnederlag offisielt ennå, men er ventet å overlate presidentembetet til Biden i januar.

Biden har sagt at han vil avvikle føderale henrettelser.